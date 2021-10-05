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FETÖ’cüleri dolandıran FETÖ’cü anlaşma yoluna gitti

FETÖ’cüleri dolandıran FETÖ’cü anlaşma yoluna gitti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD’ye giderek restoran açmak isteyen FETÖ üyelerini dolandırdığı iddia edilen FETÖ'cü zanlı herhangi bir suçu kabul veya ret etmeden anlaşma yoluyla mahkeme tarafından verilecek cezayı kabul etti.

FETÖ'nün Atlanta'daki üyeleri Türkiye'den ABD'ye giden isimleri Ömer C.’un Star Chain isimli şirketine yönlendirdi. Star Chain, ABD'de restoran açmak isteyenlere restoranları iki katı değerine sattı. Ömer C., bu restoranlara ortak olduğu gibi diğer yatırımcıları da ortak olarak göstermedi. Dolandırıldıklarını anlayan kişiler paralarını almak istediyse de başarılı olamadı. 2009 yılında ABD'ye taşınan Ömer C.'un, fahiş fiyattan restoran hisselerini satarak elde ettiği geliri kendisinin özel hayatı için harcadığı iddia ediliyor.

YÜZDE 50 ORTAKLIK TEKLİFİ

Dolandırılan FETÖ'cüler çareyi ABD'de dava açmakta buldu. Timur E. ismi ile de bilinen Ömer C. için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu (SEC) tarafından dolandırıcılık iddiası ile Atlanta'da dava açıldı. SEC tarafından yapılan açıklamada Ömer C.'a, kişilere şişirilmiş değerden yüzde 50 ortaklık teklif edilerek tüm yatırım maliyetlerinin yatırımcılara yüklenmesi, sahibi olmadığı halde restoranların sahibi olarak kendini tanıtarak yatırımcıları yanlış yönlendirmek, yatırımcılardan gelen paraları amacı dışında kişisel çıkar için kullanmak suçlamaları yöneltiliyor.

9 MİLYON DOLAR

SEC tarafından verilen bilgiye göre, yaklaşık 9 milyon dolarlık bir dolandırıcılıktan bahsedilirken Ömer C.'un herhangi bir suçu kabul veya ret etmeden anlaşma yoluyla mahkeme tarafından verilecek cezayı kabul ettiği ifade edildi. Ömer C.'a ait olan ve dolandırıcılıkta kullanılan Star Chain adlı zincirin ise 2019 yılında iflas başvurusunda bulunduğu, 2020 yılında ise alacaklılar tarafından mahkeme kontrolünde yönetildiği bilgisine ulaşıldı.

İHA

Etiketler mahkeme anlaşma fetö abd amerika
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