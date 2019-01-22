FETÖ'de yeni gözaltı dalgası: Gözaltı sayısı 100'ü aştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, SağlıkBakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

KEMAL BATMAZ'IN ÖRGÜT İMAMLARINA OPERASYON

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'a bağlı 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhisleri ile tespit edilen 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütüldüğü bildirildi.

Kemal Batmaz'ın, örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenmişti.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında dün esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Batmaz'ın "anayasal düzeni ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.

BURSA'DA DA 22 GÖZALTI KARARI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonda 20’si asker, 2 Bylock kullanıcı toplam 22 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

51 ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI

Öte yandan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik olarak ardışık aramalardan tespit edilen Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda halen aktif görevde 4 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 8 Üsteğmen ve 19 Astsubay (toplam 33 muvazzaf) ile ihraç edilen 1 Yüzbaşı, 3 Üsteğmen, 1 Teğmen, 9 Astsubay, 3 emekli Astsubay ve 1 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere toplam 51 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah İzmir, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Osmaniye, Kayseri, Kütahya, Şırnak, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.