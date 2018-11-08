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  4. 08 Kasım 2018 19:24

FETÖ'den 3 tutuklama daha

FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

FETÖ'den 3 tutuklama daha
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Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalarda kent merkezinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 4 hücre evi tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve farklı illerde haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan 2 zanlı ise Diyarbakır KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

 

 

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