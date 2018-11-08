FETÖ'den 3 tutuklama daha

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalarda kent merkezinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 4 hücre evi tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve farklı illerde haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan 2 zanlı ise Diyarbakır KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.