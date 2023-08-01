  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. FETÖ'den 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü yakalandı
Güncelleme:

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü, Ankara'da sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü A.E.'in izine ulaştı.

Uzun süreli takip sonucu A.E.'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler harekete geçti.

Meslekten ihraç edilen A.E., düzenlenen operasyonla yakalandı.

A.E.'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilenen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi.

A.E.'in yakalandığı sırada rahat tavırlar içerisinde olduğu ve görevli polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." şeklinde sözler sarf ettiği öğrenildi.

Zanlının, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Etiketler fetö yakalama firari ankara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kredi çekeceklere ve kredi kartı sahiplerine bir kötü haber daha
Önce yağmur, ardından Eyyam-ı Bahur sıcakları!
Hafsanur Sancaktutan'ın mini sokak defilesi olay oldu
Hande Fırat’ın eşine 26,5 yıl hapis talebi
Denize, kumsallara, güneşe veda edin!
Kerem Kınık Kızılay'ın ''İyilik ve Merhamet Elçisi'' oldu
Politika faizi 9 puan arttı, TL mevduat faizi sert düştü
Gülşen memleketinde ''köylü kızı'' oldu
İki ilde daha ekmeğe zam geldi
Altının gerçek bileni kuyumcular altın tahminlerini açıkladı