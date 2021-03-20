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FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı

Ankara'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Danıştay eski üyesi ve FETÖ'nün sözde Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı , yapılan operasyon ile yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile MİT'in ortak çalışmasında, Danıştay eski üyesi ve FETÖ'nün Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı Kasım Davas'ın Çankaya ilçesine bağlı Mutlukent mahallesinde lüks bir sitede saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskın sırasında Kasım Davas, aracıyla kaçmaya çalışırken, oturduğu sitenin girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ itirafçısı eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık'ın ifadesinde Kasım Davas’ın Trabzon'da  hakim, savcı ve kaymakamların imamı olduğu ve kendileriyle ayda bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu, Kasım Davas’ın 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Etiketler FETÖ danıştay üye
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