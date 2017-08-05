FETÖ’den ihraca itiraz için gidince tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olan İ.K, Sivas Valiliği Olağanüstü Hal (OHAL) Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gitti.
Sivas Valiliği girişinde Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapılan İ.K, hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen İ.K. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Gaziantep’e ifade veren İ.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.