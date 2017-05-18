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  4. 18 Mayıs 2017 23:07

FETÖ'den ve terör örgütü propagandasından 4 kişi gözaltında

Sakarya'da FETÖ'den 2 kişi, sosyal medyada da terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'den ve terör örgütü propagandasından 4 kişi gözaltında
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Sakarya Cumhuriyet  Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren market zinciri sahibi 2 kardeş gözaltına alındı.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma  Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren market  zinciri sahibi 2 kardeş hakkında gözaltı kararı verildi.

 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte  belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda E.Ö. ve E.Ö, "FETÖ silahlı terör  örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen market zinciri sahibi 2 kardeşin  işlemleri devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA GÖZALTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyadan terör  örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
 
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal  medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaparak örgütsel içerikli  paylaşımda bulunduğu öne sürülen D.Ö,(19) ve Ş.Y'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö. ve Ş.Y,  çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AA

terör , propaganda , gözaltı , fetö