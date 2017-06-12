FETÖ'den yargılanan iş adamı eşini vurdu

Manisa'da FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen iş adamı, tartıştığı eşini silahla yaraladıktan sonra hastaneye götürdü, ardından polise teslim oldu.

Alınan bilgilere göre, iş adamı K.M. (45) Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eşi T.M'yi (32) silahla yaraladı. T.M, daha sonra eşini aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Polislere teslim olan T.M, gözaltına alındı.

T.M, Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen T.M'nin ise göğsüne iki kurşun isabet ettiği ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan K.M'nin, kısa bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.