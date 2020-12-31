FETÖ'nün 2 kritik ismi yakalandı

İstanbul İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün İstanbul'daki avukatlardan sorumlu sözde yöneticisi Kamil B.'un Ümraniye’deki hücre evinde gizlendiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda Kamil B. ile birlikte Eşref Ü. gözaltına alındı.

Kamil B., Yazıcıoğlu soruşturmasının önemli isimlerinden

Çeşitli suçlardan aranan Kamil B., aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının da önemli isimlerinden biri. Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopterden cihazların sökülmesi nedeniyle yargılanan 2 astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak biliniyor.

Yakalanan Eşref Ü. da KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen örgütün önemli sözde sorumlularından biri.

Hücre evinde yapılan aramalarda FETÖ’nün değişik tarihlerde çekilmiş çok sayıda fotoğrafları da ele geçirildi.