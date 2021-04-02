FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon
Ankara'da FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i avukat toplam 14 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 8'i avukat, 2'si ihraç hakim toplam 14 şüphelinin, FETÖ'ye ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıklarını tespit etti.
Haklarında gözaltına kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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