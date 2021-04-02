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FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

Ankara'da FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i avukat toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 8'i avukat, 2'si ihraç hakim toplam 14 şüphelinin, FETÖ'ye ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıklarını tespit etti. 

Haklarında gözaltına kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler fetö pdy avukat hukuk adliye gözaltı operasyon
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