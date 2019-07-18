FETÖ'nün ''devlet teşviki'' vurgunu ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen bazı kurum ve kuruluşların idari hatalarıyla sistemden kaynaklanan açıklara yeterli tedbir alınamadı. Bu sebeple FETÖ/PDY’nin cebine milyarlarca lira akmaya devam ediyor. Devlet, istihdamı artırmak, mesleği olmayanlara iş kapısı açmak, işsizleri ihtiyaç duyulan mesleklerde yetiştirip, becerilerini geliştirmek ve üretimi desteklemek amacıyla 14’ten fazla teşvik ile desteği SGK üzerinden uyguluyor. Ancak sistemdeki açıklar, FETÖ/PDY üyeleri için ciddi gelir kapısı oldu. FETÖ’ye bu sayede milyarlarca lira aktı, akmaya da devam ediyor.

Terör örgütüne can simidi oldu

Basitleştirerek içindeki açıkları kapatmanın mümkün olmasına ve SGK yönetiminin uyarılarına rağmen bu durum yıllarca ihmal edildi. Böylece milyarlarca liranın yanlış ellere geçmesi sürdü.

FETÖ’nün çarkını bozmak için 2015 tarihinde çıkarılan genelge bu çarkı bozmak için atılan ilk adım oldu. Ancak kanun değişikliği ile çözülmesi gereken bu konu, genelge gibi alt mevzuatla geçiştirildi. Bu da sistem içindeki açıkların kapanmasına yetmedi. İstismarı açığa çıkaran ve tehlikenin farkına varan kurum personeli, konunun ancak kanuni düzenleme ile çözülebileceğini vurgulamasına rağmen değişiklik yapılmadı. Devletin verdiği teşvik, işverenlerin borcundan düşülüyor. Düşülen miktarın yarısı farkına varılmadan kripto FETÖ’cülere elden veriliyor, bu da paranın takibini imkânsız kılıyor.

SGK çarkı nasıl işliyor?

SGK’nın uzun yıllardan beri uygulamakta olduğu çok sayıda destek ve teşviklerdeki karmaşa ve sistemin istismara neden olabilecek açıklarına karşı yeterli önlem alınmaması FETÖ’nün Türkiye genelinde bu alanda örgütlenerek SGK üzerinden finansman çarkı oluşturmasına yol açtı. FETÖ/PDY bağlantısı sebebiyle memuriyetten yaklaşık 700 kişi ihraç edildi. Bunların önemli kısmını oluşturan idareci, müfettiş, denetmen, uzman, şef ve memurlardan bir çete kuruldu. Hâlen SGK’da iş birliği yaptıkları uzantıları vasıtasıyla bütün iş yerleri ile çalışanların bilgilerine rahatlıkla ulaşabilen bu çete sistemin istismara açık yönlerinden faydalanarak devletin imkânlarını kendi menfaatleri için kullandı.

Elde ettikleri bilgilerle iş yerlerini tek tek dolaşan bu çete, işverenlere SGK teşviklerinden yararlanmadıklarını ya da eksik faydalandıklarını belirterek büyük meblağlar alabileceklerini söyledi. Buna inanan işverenlerin şifresi ile SGK’nın sistemine giren şebeke, bu sayede mahrem sırlara da ulaşabildi. Şebeke, işverenlere çalıştırdıkları işçilerin sayılarına göre geçmişe dönük hesaplamalarla birlikte milyarlara varan paraları SGK’dan alınabileceği sözünü verdi. Sistemde işverenlere bu miktarlar gösterildi ve iş birliğine gidilmesi durumunda yüzde 50’lere varan bir komisyon karşılığında bu rakamı kısa sürede alabilecekleri vadedildi. Böylece devletin işverene istihdam teşviki için verdiği paranın önemli bir kısmı kurulan tezgâhla terör örgütüne gitti.

Büyük bir hata başka bir hataya yol açtı

2015 yılında yapılan düzenleme FETÖ için sistemin açıklarından yararlanmaya büyük imkân verirken, üç sene sonra bu defa daha büyük bir hataya gidildi. SGK teşvikleriyle ilgili yaşanan açıkları ve karmaşayı önlemek için 27/3/2018 tarihli “7.103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” devreye girdi. Geriye dönük faydalanılmamış veya eksik ne kadar devlet teşviki varsa yararlanılabileceği yönünde bir düzenlemeye gidildi. Tehlikenin farkına varan SGK personeli düzenlemenin yanlış olduğunu belirtmesine rağmen gereken tedbirler alınamadı. Diğer yandan FETÖ’cüler yürürlükteki söz konusu kanunun geriye dönük altı ay teşvik almayı mümkün kılan düzenlemesi sayesinde devletin parasını hortumlamaya devam ediyor. Yasal olarak işverene danışmanlık yapan kişi ve kurumlar da bu uygulamadan son derece rahatsız. Onlar da açıkları giderecek düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor.

SGK bir programla açıkları kapatabilir

Devletin SGK üzerinden yürütmekte olduğu 14’ten fazla teşvik ve desteklerden kaynaklanan karmaşa işverenlerin aklını bulandırıyor. Yapay zekânın hayatın her alanında kullanıldığı bir dönemde, basit bir programla kimin, hangi teşvikten, otomatik olarak ne kadar faydalanabileceği işverene sunulabilir. Uygulamaya konulacak bu tür bir programla, hem kurum, hem de işveren ne kadar teşvike hakkı olduğunu rahatlıkla öğrenebilir.

Mahrem bilgiler örgütün elinde

SGK’nın her iş yeri için vermiş olduğu SGK numarası, kullanıcı adı ve şifreler işverenlerin ve personellerinin tüm önemli bilgilerini hatta ticari sırlarını kapsıyor. Bahse konu teşvikleri istismar eden FETÖ, işverenlerden aldığı bu şifrelerle milyonlarca çalışanın tüm mahrem kayıtları ile işveren ve SGK’nın gizli bilgilerine ulaşmış oluyor.

FETÖ’den atıldı ama nemaları devam ediyor

FETÖ’cüler uzman, şef, denetmen, müfettiş; kıdemi ne olursa olsun ihraç edilmeden önce 3 ila 8 bin TL maaş alıyordu. Örgüt üyeleri, SGK teşvik sisteminin bazı noktalardaki açıkları üzerinden piyasada yaptıkları tek vurgunla bile memuriyette ömür boyu kazanacakları maaşı elde edebiliyor. Bu sebeple memuriyetten atılan FETÖ’cüler milyarlarca lira haksız gelir sağlıyor.

