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  4. 05 Mayıs 2017 20:32

FETÖ'nün emniyetteki sistemi

FETÖ'nün emniyetteki 70 bin kişiyi 7 gruba ayırdığı iddia edildi.

FETÖ'nün emniyetteki sistemi
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), emniyetteki yaklaşık  70 bin kişiyi A, B, C, D, E, F, G şeklinde gruplandırarak kodladığı iddiasıyla  FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda  gözaltına alınan şüphelilerden F.A, fişleme iddialarını kabul etti.

Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ulaşan bir harici bellekte yer alan  bilgilerin emniyet yetkilileri ile paylaşılmasının ardından, Cumhuriyet  Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen  operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si Emniyet Müdürlüğündeki ifade  işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

 Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcı Serhat  Özveren'e ifade veren şüphelilerden 27'si, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza  hakimliklerine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimlikleri, şüphelilerden 24'ünün tutuklanarak,  cezaevine gönderilmesine, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest  bırakılmasına karar verdi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, şüphelilerden etkin  pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 2 kişi ile bebek emzirdiği belirlenen  bir kadının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Hakim Bilgisiçok'a ifade veren şüphelilerden F.A, "Mahrem imam  soruşturmasında bahsi geçen fişleme hususları doğrudur. Fişleme, 'Nejat' kod  isimli, gerçek ismi de Nihat olan soy ismini bilmediğim, Yozgat'taki soruşturmada  fotoğraftan teşhis ettiğim kişi tarafından hazırlandığını biliyorum. Dosya  kapsamında sorulan kodlamalar, kişilerin bilgi ve beyanlarına göre  oluşturulmuştur. Benimle ilgili kodlamalar yüzde yüz doğrudur. Bu nedenle diğer  kişilerle ilgili kodlamaların da doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sorgusunda, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u  kullandığını da kabul eden F.A, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak  istediğini de söyledi.

70 bin polis 7 kategoriye ayrılmış

Emniyetteki mahrem yapılanmaya yönelik operasyonun dayanağı olan  taşınabilir bellekte yer alan bilgilere göre, FETÖ, emniyet içerisindeki yaklaşık  70 bin kişiyi A, B, C, D, E, F, G şeklinde gruplandırdı.

Söz konusu yapılanmada A grubu "Bizden" denilen ve örgütün bütün  talimatlarını koşulsuz şartsız yerine getirenlerden oluşuyor. B grubunda ise  örgüte himmet veren ancak her talimatı yerine getirmeyip Bank Asya gibi örgütün  finans kaynaklarına para yatırmayanlar yer alıyor. Bir dönem örgüt içerisinde  faaliyette bulunup sonrasında talimat üzerine örgütten ayrılan ve beklemede  kalanlar ise "Bizdendi" tanımlaması ile C grubunda bulunuyor.

Terör örgütü tarafından hal ve hareketleri örgüte zarar verdiği  gerekçesi ile çıkartılan eski üyeler de D kategorisinde sınıflandırılıyor. Bu  kategoridekiler "cemaatin yapısını çok iyi bilen ve zararsız eski mensuplar"  olarak nitelendiriliyor. E grubunda ise "Ehli dünya ve Ehli beyt" olarak  kategorilendirilen emniyet mensupları yer alıyor.

FETÖ, örgüt yapısı için en büyük tehdit olarak gördüğü emniyet  mensuplarını F grubunda sınıflandırarak bu grupta yer alanları "Düşman" olarak  niteledi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile aktif mücadele eden birimlerde  görevli polisler bu kategoride yer aldı. Örgütün G grubunda sınıflandırdığı  emniyet mensupları ise başka dini gruplarda yer alan ve "cemaat"in faaliyetlerine  sempati ile bakan kişilerden oluşuyor.

AA

mahrem , fişleme , emniyet , skandal , itiraf , fetö