FETÖ'nün ''hijyen evi'' yapılaması çökertildi

15 Temmuz'da hezimet yaşayan örgütün yeniden toparlanmaya çalıştığına ilişkin Ekim 2016'da istihbarat alındı.

Araştırma sonucunda, darbe girişiminden önce kullanılan hücre evlerinin deşifre olması nedeniyle elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla "hijyen evleri" adıyla yeni bir yapılanmaya gidildiği tespit edildi.Çekirdek kadrosunu, aile bireyleri hakkında FETÖ'den işlem yapılan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yeni hücre sistemi, 2 Şubat 2020'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla çökertildi.



Gözaltına 58 şüphelinden bazıları, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için "hijyen evleri" yapılanmasını detaylarıyla anlattı.

Şüpheliler arasında yer alan "Gamze" kod adlı Gizem Nur A'nın eylemlerine yer verilen iddianamede, hijyen evlerinde kalacak kişilerin özenle seçildiği belirtildi. Hücre yapılanması olduğu anlaşılmaması için "hijyen evlerin" duvarlarına sanatçı ve sporcu posterleri asıldığı, bunun yanı sıra evlerde farklı örgütlere ait yayınların bulundurulduğu ifade edildi.Bu evlerde kalanların da deşifre olmamak için GSM hatları yerine kripto yazılımlı telefon programları üzerinden irtibat sağladıkları aktarıldı.

İddianamede, hijyen evindeki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının FETÖ tarafından karşılandığı, bu kapsamda ödemelerin elden yapıldığı, kimi zaman da nakit yerine alışveriş çekleri verildiği bildirildi. Evlerin nasıl dizayn edildiği bilgisine de yer verilen iddianamede, "Evlerde kullanılan eşyaların, daha önce boşaltılan örgüt evlerinden ve yurt dışına kaçan örgütçülerin geride kalan eşyalarından temin edildikleri anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.