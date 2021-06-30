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FETÖ'nün ''milki idare yapılanması''na operasyon: 51 gözaltı var

FETÖ'nün ''milki idare yapılanması''na operasyon: 51 gözaltı var

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen 51 şüpheliden 22'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen 51 şüpheliden 22'si yakalandı.

Etiketler fetö pdy gözaltı operasyon
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