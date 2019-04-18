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  4. 18 Nisan 2019 12:45

FETÖ'nün polis okulu kız öğrencilerine operasyon

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'polis okulu kız öğrenci yapılanması'nda 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen 15 kadın hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün polis okulu kız öğrencilerine operasyon
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'polis okulu kız öğrenci yapılanması'nda 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen 15 kadın hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aksaray merkezli Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Malatya, Gaziantep, Niğde, Samsun, Adıyaman, İstanbul, Denizli ve Kayseri'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 8 kadın gözaltına alınırken, 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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