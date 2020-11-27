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  4. 27 Kasım 2020 18:46

FETÖ'nün sözde ''Batum imamı'' yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "Batum imamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" olduğu iddia edilen zanlı yakalandı.

FETÖ'nün sözde ''Batum imamı'' yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan C.D'nin (47) kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Ekipler, şüphelinin saklandığı evi belirleyip, operasyon düzenledi.  

Şüpheli C.D, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal bulundu. Tabure içine gizlenmiş halde 40 bin dolar ile 5 bin lira ele geçirildi. 

Gürcistan'da ruhsatı iptal edilen FETÖ ile bağlantılı Özel Demirel Kolejinde 2000 ile 2011 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik yaptığı belirtilen şüphelinin, o dönemden bu yana örgütün sözde "Batum İmamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

C.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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