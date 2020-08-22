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  4. 22 Ağustos 2020 09:30

FETÖ’nün TSK ayağına operasyon: 36 tutuklama!

İzmir merkezli 40 ilde, FETÖ’nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 36’sı tutuklandı.

FETÖ’nün TSK ayağına operasyon: 36 tutuklama!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ’nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün “mahrem imamları” olarak nitelendirilen yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen ve 18 Ağustos’ta gözaltına alınan 34’ü TSK içinde aktif görevli 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 29’u aktif görevde olan 36’sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 10 zanlı da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı

 

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