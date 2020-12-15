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  4. 15 Aralık 2020 15:52

FETÖ’nün TSK yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı

Kocaeli merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması'na ilişkin yapılan operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’nün TSK yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik 4 ilde bugün operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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