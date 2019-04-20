FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK Deniz Kuvvetleri yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri ByLock yazışmalarından ve alınan ifadelerden tespit edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verdi.

17 ASKER, 1 MAHREM İMAM

Tespit edilen şüphelilerin ayrıca ankesör tespiti de bulunan tamamı Deniz Kuvvetleri'nde aktif görevde bulunan 17 asker ile bu askerlerin imamı olduğu belirlenen 1 sivil öğretmen olduğu öğrenildi.

5 TUTUKLAMA

Bu şüphelilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında Yarbay Yalın U., Yüzbaşı Emin S. E. Astsubay Yalçın Ö., Astsubay Mutlu D. ve mahrem imam öğretmen Osman B. gözaltına alınmaları ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDILAR

Şüphelilerden 3 yüzbaşı ile 10 astsubay ise sorguları ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, adli kontrol tedbiri ile serbest kalan askerlerden 2 Yüzbaşı ve 2 Astsubay etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi.