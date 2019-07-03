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  4. 03 Temmuz 2019 09:45

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen A.K, K.K., M.Ç., İ.Ş., M.Ç., S.Ö. ve M.S.P. ikametlerinde gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sorguları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 
 

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