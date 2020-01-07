FETÖ'nün yeni oyunu ortaya çıktı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ içinde önemli bir kavram olan rüyalarla ilgili özel bir yapılanma bulunduğunu tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'FETÖ sözlüğü' kitabında, bu yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının; 'rüya sorumluları', 'yakaza sorumluları', 'rüyacılar' gibi adlarla anıldıkları ve görevlerinin ihtiyaca uygun rüya tasarlamak, örgüt mensuplarının gördüğü rüyaları yorumlamak ve örgütsel mesaj haline getirip yaymak olduğu belirtildi.

Sabah gazetesinden Burak Çelik'in haberine göre FETÖ'nün Cezaevi yapılanmasında yer alan, Cezaevinde tutuklu/hükümlü örgüt mensupları arasından seçilen ve "rüyacılar" olarak adlandırılan kişilerin ise Cezaevinde bulunan örgüt mensuplarını diri tutmak, itirafçılığı önlemek, dağılmaların önüne geçebilmek için rüyasında peygamber ve evliya gördüğünü, peygamberin bunlara "sabırlı olun hepinizi kurtaracağım, hepiniz cennete gideceksiniz, günahlarınız af oluyor, aileniz de cennete gidecek" diye haber getirdiğini söyleme faaliyeti yürüttükleri öğrenildi.17/25 Aralık yargı darbe girişiminden sonra ise FETÖ'nün, rüya sorumlularının görevleri arasına, cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının motivasyonunun yükseltilmesini eklediği de kaydedildi.