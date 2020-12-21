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  4. 21 Aralık 2020 09:21

FETÖ'ye 4 ilde operasyon

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Balıkesir merkezli operasyonlarda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

FETÖ'ye 4 ilde operasyon
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Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kapatılan bazı banka, dernek, sendika ve okullarında kaydı bulunan 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.
 

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