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  1. 03 Mayıs 2017 18:23

FETÖ'ye operasyon: 22 kişi gözaltında

Kocaeli Emniyeti'nde FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'ye operasyon: 22 kişi gözaltında
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Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün düzenlediği operasyon ile 22 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

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