FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Gözaltı listesi 125'e çıktı!

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Ankara merkezli 15 ilde ve Ankara merkezli 37 ilde toplam 125 zanlı hakkında gözaltı kararı var.

Ankara merkezli 15 ilde yürütülen 'FETÖ' operasyonunda, 29 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında, gözaltına alınmasına karar verilen kişilerden bir kısmı hakkında 'meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunduğu' belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken Fetö/Pdy silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, ayrıca bir kısmı yönünden meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 15 ilde, 22.10.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

BİR OPERASYON DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 78 askeri öğrenci olmak üzere toplam 96 şüphelinin Ankara merkezli 37 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.