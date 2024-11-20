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Fetullah Gülen'in yakın koruması Türkiye'de yakalandı

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Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün geçtiğimiz ay ölen elebaşısı Fetullah Gülen'in yakın koruması Kayseri'de gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kayseri'de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan meslekten ihraç emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan meslekten ihraç emniyet müdürü A.A. (58), yine meslekten ihraç emniyet müdürü Ö.A. (52), ihraç infaz koruma memuru Ö.B. (34), hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (42), M.T. (41), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

DHA

Etiketler fetö elebaşı Fethullah Gülen gülen'in yakın koruması
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