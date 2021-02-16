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  4. 16 Şubat 2021 18:43

Film gibi olay! Çalıntı minibüsle kaçarken polis aracına çarptı

İstanbul Avcılar'da meydana gelen olayda 4 şüpheli polisten kaçmaya çalışırken kaza üstüne kaza yapınca ortalık savaş alanına döndü.

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Çalıntı minibüsle kaçarken önce polis aracına çarptılar, ardından bir kaza daha yaptılar. İstanbul Avcılar'da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Silahlı 4 şüpheli polisten kaçmaya çalışırken kaza üstüne kaza yapınca araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Mahalle sakinlerinin arkalarından taş attığı şüphelileri kovalayan polis, bir kişiyi yakaladı. Üç şüpheli ise kayıplara karıştı.

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