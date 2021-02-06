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  4. 06 Şubat 2021 10:36

Firari bakın nerede bulundu!

Mardin'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayda uyuşturucu ele geçirilirken firari hükümlü yatak odasının gizli bölmesinde yakalandı

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Uyuşturucu satıcılarına yönelik Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. 

Operasyonda, 2 kilo esrar, satışa hazır 89 fişek eroin, 230 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik ve uyuşturucu satışından kazanıldığı öğrenilen 36 bin TL ele geçirildi.

ÖZEL BÖLMEDE YAKALANDI

Operasyonda yatak odasında gizli bölme olduğunu fark eden ekipleri bölmeyi açınca firari hükümlü saklanırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheliden 10’u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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