Firari DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı
DEAŞ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E.E. Gaziantep'te evine yapılan baskında yakalandı.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olma suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.E.E.'nin, kentte bulunduğunu belirledi.
DHA'nın aktardığına göre ekipler, yaptığı araştırmanın ardından Z.E.E.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.E.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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