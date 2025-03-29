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Firari hükümlü, havalimanında kadın kılığında yakalandı

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Kars'ta 6 farklı suçtan hapis cezasına çarptırılan bir erkek hükümlü, İstanbul uçağına binmek için kara çarşaf giyip kadın kılığında havalimanına gidince yakayı ele verdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Harakani Havalimanı’nda meydana geldi. S.K. ve kocası gibi davranan H.İ. (28) İstanbul’a gitmek için havalimanına giriş yaptı. Check-in kontuarına gelen S.K., G.İ.’ye (24) ait kadın kimliğini ibraz etti. Polisin hareketlerinden şüphelendiği S.K.’nin, kabinde yapılan aramada erkek olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.K., emniyete götürüldü. S.K.’nin ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’, ‘Şantaj’, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ve ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ gibi 6 farklı suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan S.K., Adli Tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, S.K.’nin yanında bulunan ve kendisini kocası olarak tanıtan ve kontrollerde eniştesi olduğu tespit edilen H.İ. (28) ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. (DHA)

DHA

Etiketler kara çarşaf kadın kılığında kadın erkek yolcu uçağı uçak firari
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