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Firari müteahhiti depremzede yakınları böyle yakaladı

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Hatay depreminde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın 1'inci kısım müteahhidi Ankara'da bir alışveriş merkezinde yakınlarını kaybeden kadınlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’ndeki Emlak Bank Konutları 1’inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi M.Ö., izini kaybettirdi.

Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün M.Ö.'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü. Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, M.Ö.'ı yakalayıp polisi aradı.

Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen M.Ö., sorguya alındı. Tepki gösteren kadınların M.Ö.'a müdahalesi ise cep telefonuyla görüntülendi.

 

DHA

Etiketler mtüeahhit deprem bölgesi depremzede yakınları
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