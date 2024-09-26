Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşine silahlı ve patlayıcılı saldırı talimatı

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşine silahlı ve bombalı saldırı hazırlığında olan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu firari teröristin talimatıyla eşine ait bir adrese silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi’de sokakta el yapımı patlayıcı bulundu. El yapımı patlayıcının firari PKK’lı Bilal İ.’ın talimatıyla, eşine gözdağı vermek için sokağa bırakıldığı öğrenildi. Bilal İ.’ın talimatıyla Arnavutköy’de de Bilal İ.'ın boşanma aşamasındaki eşine ait bir adrese silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü Arnavutköy’de bir eve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı ve 16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi'de bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurtdışında bulunan Bilal İ.'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu, sözkonusu eylemleri de eşine gözdağı vermek için yaptırdığı belirlendi. Bilal İ.’ın talimatıyla eylemleri gerçekleştiren S.K., A.O., Y.I., E.B. isimli 4 şüpheli tespit edildi.

UZUN NAMLULU SİLAH, TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şüphelilerin yakalanması için 19 Eylül Perşembe günü belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı silahların Sultangazi’de 2 ayrı adreste saklandığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve bu silahlara ait 93 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca silahları ikametinde bulunduran ve silahları sakladığı değerlendirilen B.Ö.O. ile O.Ş. isimli 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan 6 şüpheli 22 Eylül’de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B. ve Y.I. adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4 kişi ise tutuklandı.

DHA