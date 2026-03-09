Fırat Nehri'nde bir dev yakalandı: Tam 100 kilo ağırlığında!

  1. Anasayfa
Diyarbakır'da Fırat Nehri’ne ağlarını atan balıkçılar, hayatlarının en büyük avına imza attı. Yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ve bir insan boyundaki dev turna balığı, görenleri şaşkına çevirdi.

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde balıkçıların Fırat Nehri'ne bıraktığı ağlar, bölgenin en büyük balık avlarından birine tanıklık etti. Ağlara takılan devasa boyuttaki turna balığı, hem balıkçıları hem de görenleri hayrete düşürdü.

Sepetli Motosikletle Satışa Sunuldu

Yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan ve bir insan boyuna ulaşan dev turna balığı, satış için Çermik ilçe merkezine getirildi. Devasa boyutu nedeniyle sepetli bir motosiklet üzerine yüklenen balık, ilçe meydanında adeta bir sergi alanına dönüştü. Çermik halkı, balığın yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

"İlk Kez Bu Kadar Büyüğünü Gördük"

Yıllardır Fırat Nehri'nde balıkçılık yaptığını belirten bölge balıkçıları, hayatlarında ilk defa bu denli büyük bir turna balığı ile karşılaştıklarını dile getirdi. Balığın parçalara ayrılarak kilo usulü ile halka satılacağı öğrenildi.

Fırat Nehri'nde Sürdürülebilir Balıkçılık

Uzmanlar, Fırat Nehri'nin bereketli su yapısının bu tür devasa balıkların yetişmesine olanak tanıdığını belirtirken, bu çapta bir avın bölgedeki ekosistemin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade ediyor.

