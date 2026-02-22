Fırtına dev ağaçları kökünden söküp fırattı; korku dolu anlar kamerada

Adana’da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, Çukurova ilçesinde korku dolu anlara sahne oldu. Huzurevleri Mahallesi’nde dev gövdeli iki ağacın peş peşe devrilme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Adana’nın Çukurova ilçesi, hafta içi etkili olan olumsuz hava koşullarının izlerini silmeye çalışıyor. 18 Şubat sabah saatlerinde Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış iki büyük ağacı kökünden ayırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, fırtınanın şiddeti gözler önüne serildi. Görüntülerde önce sağanağın hızlandığı, ardından güçlü bir şimşeğin çaktığı görülüyor. Hemen sonrasında ise bulvar üzerindeki iki ağaç, rüzgarın gücüne dayanamayarak kısa aralıklarla caddeye devriliyor. O anlarda yoldan bir araç veya yayanın geçmemesi olası bir faciayı önledi.

"Ağaç Gitti, Hasarı Kaldı"

Belediye ekipleri, ihbarın ardından olay yerine gelerek devrilen ağaçları kesti ve yolu ulaşıma açtı. Ancak ağaçların sökülmesiyle birlikte parçalanan kaldırımların olduğu gibi bırakılması tepkilere neden oldu.

Mahalle Sakinleri Onarım Bekliyor

Kaldırımların kullanılamaz hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, durumun hem yayalar hem de çocuklar için tehlike arz ettiğini dile getirdi. Yetkililere seslenen vatandaşlar:

"Ağaçlar kaldırıldı ama kaldırımlar harabe gibi bırakıldı. Gece birisi düşebilir, takılabilir. Belediye ekiplerinden sadece temizlik değil, tamirat da bekliyoruz." dedi.

İHA