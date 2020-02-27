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  4. 27 Şubat 2020 22:13

Fırtına İstanbul'u fena vurdu

İstanbul Zeytinburnu’nda beş katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle otomobilin üzerine uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Fırtına İstanbul'u fena vurdu
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Olay, saat 19:30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi G-4 Sokak’ta meydana geldi. Beş katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üstüne geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sokağın bir kısmını güvenlik şeridiyle kapatarak tedbir aldı. İtfaiye ekipleri, uçan parçaların altında kimsenin kalmadığını tespit etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bir otomobilde hasar meydana geldi. Çatıdan kopan parçalar zabıta ekipleri tarafından bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

 

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