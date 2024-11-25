''Fiyatlar çok pahalı, açız'' diye bağırdığı için yaka paça dışarı atıldı
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İzmir'de bir markette "fiyatlar çok pahalı, açız" diye bağıran bir vatandaş güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarıya çıkardı.
Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkız, sosyal medya hesabından bir yurttaşın "Fiyatlar çok pahalı. Açız" diye isyan ettikten sonra güvenlik tarafından yaka paça dışarıya çıkarıldığı videoyu paylaştı.
Konu hakkında açıklama yapan Alkız, “Bugün şehrimizde yaşanan talihsiz olaydan dolayı çok üzgünüz. Söylenecek çok şey var ancak bugün söylemden ziyade bir şeyler yapmamız gerek. Ege Otomotiv Derneği Başkanımız Mehmet torun ve yönetim kurulu olarak amcamızın her konuda destekçisi olmak istiyoruz. En kısa zamanda bu sıkıntıların atlatılması dileğiyle” dedi.
Bugün şehrimizde yaşanan talihsiz olaydan dolayı çok üzgünüz.söylenecek çok şey var ancak bugün söylemden ziyade birşeyler yapmamız gerek Ege Otomotiv Derneği Başkanımız Mehmet torun ve yönetim kurulu olarak amcamızın her konuda destekçisi olmak istiyoruz.en kısa zamanda bu… pic.twitter.com/mUDWMZnCQc— İlker Alkız (@ilkeralkiz) November 24, 2024
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