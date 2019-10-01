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  4. 01 Ekim 2019 17:32

Foça’da denizi kirleten şirkete 144 bin lira ceza

İzmir’in Foça ilçesinde atık havuzunun taşması sonucu denizde ciddi kirlenmeye yol açan sanayi tesisinin sahibi şirkete 144 bin lira para cezası kesildi. Petrol atığının temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Foça’da denizi kirleten şirkete 144 bin lira ceza
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Cumhuriyet Mahallesi Gencelli sahili üzerinde evi bulunanlar, 25 Eylül’de denizden ağır koku almaya başladı. Mahalle sakinleri, dayanılmaz olduğu belirtilen kokunun kaynağının araştırılması için belediyelere, sahil güvenlik ekibine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

İncelemenin ardından kirliliğin, gemilerden değil bölgedeki sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğun yağmurun etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ve denize petrol sızdığı belirlendi. 

CHP ilçe örgütü, Foça belediye başkanlığı, kent konseyi ve bir grup çevreci, adliyeye gidip sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu. 

Kirliliğe neden olan firma hakkında 144 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise yüklenici firma aracılığıyla bölgede temizlik çalışması yaptı. Kirliliğin temizlenmesi için kadın ve erkeklerden oluşan 100 kişilik ekip, sahile bulaşan atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle toplamaya başladı. Temizlik çalışması, bugün de devam etti.

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