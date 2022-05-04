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Fotoğraf çekilirken denize düşen genç kayboldu

Üsküdar'da arkadaşlarıyla fotoğraf çektirirken denize düşen 21 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu.

Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Ç., akıntıda kayboldu. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen denizden çıkarılamayan Erdem Ç.'yi deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışması sürüyor. 

Erdem Ç. ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Ç., denize düştü. Arkadaşları Erdem Ç.'yi kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi. Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Ç., akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı. 

Sahildeki bir işletmede çalışan vatandaş, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi. Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen başka biri ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi. 

DHA

Etiketler üsküdar sahili
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