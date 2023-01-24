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Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti

Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti
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Yalova'nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için kayalıklara çıkan Semiha S., 50 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için kayalıklara çıkan Semiha S. (33), 50 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesi Ayazma Köyü'nde meydana geldi. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha S., 2 arkadaşıyla birlikte gezmek için Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyüne geldi. Doğada dolaştıkları sırada kayalıkların üzerine çıkarak cep telefonuyla manzara fotoğrafı çekmek isteyen S., dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Birlikte olduğu arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kayalıklardan inerek Semiha S.'e ulaştı. Ekipler, S.'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Semiha S.'in cesedi çıkarıldı. Cenaze aracına bindirilen Semiha S.’in cesedi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler fotoğraf kayalık ölüm
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