  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Fotoğraf sanatçısı kaldırımda ölü bulundu

Fotoğraf sanatçısı kaldırımda ölü bulundu

Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nde, fotoğraf sanatçısı Mehmet Y. kaldırımda ölü olarak bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Y. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi ile netlik kazanacak.

Etiketler fotoğraf sanatçı ölü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi için açtı ağzını yumdu gözünü
Hukuk bürosu sahibine ''borçlunun akrabasına SMS attın'' cezası!
Çay tiryakileri bu işi hiç sevmeyecek! İşin uzmanı açıkladı
Kabine değişikliğiyle ilgili gündemi sarsacak Tansu Çiller iddiası
Amerikalı ünlü yatırımcıdan Türk Lirası yorumu
Karabiberim'in esmer güzeli yıllar sonra ortaya çıktı
Korkunç olay! Kız arkadaşının bikinisi açıldı diye...
Pazarda ''kahreden'' hırsızlık anı kamerada!
''Yok artık'' dedirten iddia! Melih Gökçek bakan mı olacak ?
Binlerce ''maaş mağduru'' emekliye müjde! Genelge yayımlandı