Fotoğrafları gösteren tecavüz zanlısı tahliye oldu

Bursa’da, Ş.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 30 yaşındaki Halit Y. mahkemeye sunduğu fotoğraflarla tahliye oldu. Hakkında 25 yıl hapis cezası istenen, Ş.B. ile plajda ve parklarda çekilmiş samimi fotoğrafları sayesinde tahliye edilen Halit Y., "Kendisi kaçırmamı istedi. Ben de evlenmek amacıyla kaçırdım ve kendi isteğiyle birlikte oldum” dedi.

Mustafakemalpaşa İlçesi'nde oturan Ş.B., 3 yıl önce kaynakçılık yapan Halit Y. ile Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesindeki bir parkta tanıştı. İkisinin de Mustafakemalpaşalı olmasından dolayı aralarındaki arkadaşlık ilerledi. O tarihte 16 yaşında olan Ş.B.nin yakınların araya girmesiyle genç kızdan ayrılan Halit Y., çalışmak için Libya’ya gidince arkadaşlıkları sosyal medya üzerindeki yazışmalarla devam etti.

Libya’dan döndükten sonra iddiaya göre, Ş.B., kendisini kaçırmasını istemesi üzerine buluşan Halit Y., genç kızı ailesinin köyüne götürdü ve birlikte oldu. Daha sonra ailelerin araya girmesi üzerine genç kız ailesinin yanına döndü. Ş.B. ve ailesi daha sonra jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturma sonucunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Halit Y., yurt dışından dönünce 25 Kasım 2016’da tutuklanarak cezaevine konuldu.

'EVLENMEK AMACIYLA KAÇTIK'

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarındanundan hakkında 25 yıl hapis cezası istenen Halit Y.nin yargılanmasına devam edildi. Ş.B. ile parkta tanıştıklarını söyleyen Halit Y., “Mustafakemalpaşalı olduğunu söyleyince, Ben de oralıyım dedim. Telefon numarasını aldım. Konuşmaya başladık. Arkadaşlığımız aşka dönüştü. Maddi sıkıntılarım olduğu için yakınları bizi ayırdı. Ben de Libya’ya çalışmaya gittim. Ş.B. ile sosyal medya üzerinden yazışıyorduk. Ailemi tanıyordu. Pişman olduğunu, barışmak istediğini söyledi. Ailesiyle huzursuz olduğunu söyleyerek, Gel beni kaçır dedi. Daha sonra Türkiye’ye döndüm ve kendisine aldığım telefonu Mustafakemalpaşa’da verdim. Bir gün 'Okula gidiyorum' diyerek çıktığı evinden kaçıp Bursa’daki evimize geldi. Buradan kendi köyümüze gittik ve kendi rızasıyla birlikte olduk. Evlenmek amacıyla birlikte oldum. Zorlama söz konusu değildir. Kendi isteğiyle birlikte oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

'TECAVÜZ ETTİ'

Parkta kız arkadaşının aracılığıyla sanık Halit Y. ile tanıştığını, telefonla görüşüp konuştuklarını anlatan Ş.B. ise "Kendisine ailemle zor durumda olduğunu söylemedim. Yurtdışından döndükten sonra son defa beni görmek istediğini söyledi. Mustafakemalpaşa’da buluştuğumuzda bana telefon vermek istedi ancak almadım. Bir süre görüşmedik. Enis isimli arkadaşımla olay günü Bursa’ya gezmeye geldik. Enis, lavaboya gidince yanıma Halit geldi, 'Konuşalım, kahvaltı edelim’ dedi. Kendi evine götürdü. Evde kalmak istemediğimi söyledim. Yeniden Küçük Sanayi'ye getirdi. Geç vakit olmuştu. Seni kaçırayım diyerek elimdeki telefonu zorla aldı. Ablama mesaj attıktan sonra telefonumu kırdı. Köyüne götürdü. Evde akrabaları vardı. Ağlamama rağmen akrabaları beni dinlemedi. Üç gün boyunca bir şey yemedim. Bana tecavüz etti. Ancak tam hatırlamıyorum 4-5 defa cinsel ilişkiye girdi. Avukatla görüştüler, yaşımın 15’den büyük olması ve şikayetçi olmamamı istediler. Ben de ailemin yanına dönmek için kabul ettim. Evime dönünce, ailemle birlikte jandarmaya giderek şikayetçi olduk dedi.

Duruşmada, Halit Y.nin avukatı Cem Şeflek, plajda çekilmiş mayolu görüntülerin de bulunduğu Ş.B. ve Halit Y.nin samimi fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunarak, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sunulan delilleri dikkate alarak 7 aydan beri tutuklu bulunun Halit Y.yi tahliye etti.