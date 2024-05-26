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Fransa metrosunda kanlı saldırı; yaralılar var

Fransa metrosunda kanlı saldırı; yaralılar var
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Fransa’nın Lyon kentinde metroda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Fransa’nın Lyon kentinde metroda bıçaklı saldırı düzenlendi.

3 kişinin yaralandığı olayda polis, saldırganı gözaltına aldı. Fransız basınına konuşan polis kaynağı, yaralıların hayati tehlikesi olmadığını belirterek, yaralılardan 2’sinin karnından, birinin kolundan yaralandığını aktardı.

Savcılık, saldırgan hakkında "cinayete teşebbüs" suçundan soruşturma başlattı. 

 

Etiketler fransa metro saldırı kanlı saldırı yaralı
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