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  4. Fransa'da 7 PKK'lı terörist tutuklandı

Fransa'da 7 PKK'lı terörist tutuklandı

Fransa’da geçtiğimiz hafta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Fransız emniyet birimlerinin, PKK/KCK'ya yönelik 23 Mart 2021'de Paris, Marsilya ve Draguignan'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlarda 4'ü savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi “terörün finansmanı” ve “terörist bir yapıyla bağlantılı organize grup olarak gasp” suçlamalarıyla 26 Mart 2021'de mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, bir kişi elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler Fransa pkk terör
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