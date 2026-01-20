Freni boşalan akaryakıt tankeri ortalığı savaş alanına çevirdi
Batman'da freni boşalan akaryakıt tankeri, park halindeki araçlara çarptı. Faciadan dönülen kazada, 8 araçta maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken frenleri tutmayan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sokak üzerindeki park halindeki araçlara çarptı. Kazanın yaşandığı sırada sokakta kimsenin bulunmaması, olabilecek bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, hasar gören araçlar için inceleme başlatıldı.
İHA
