  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Freni boşalan akaryakıt tankeri ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan akaryakıt tankeri ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan akaryakıt tankeri ortalığı savaş alanına çevirdi
Güncelleme:

Batman'da freni boşalan akaryakıt tankeri, park halindeki araçlara çarptı. Faciadan dönülen kazada, 8 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken frenleri tutmayan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sokak üzerindeki park halindeki araçlara çarptı. Kazanın yaşandığı sırada sokakta kimsenin bulunmaması, olabilecek bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, hasar gören araçlar için inceleme başlatıldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Mola veren yolcu otobüsünün şoförüne öldüresiye saldırının nedeni ortaya çıktı!
Mola veren yolcu otobüsünün şoförüne öldüresiye saldırının nedeni ortaya çıktı!
Aile içi çarpık ilişki iddiası kanlı bitti: Aynı aileden 7 şüpheli gözaltında
Aile içi çarpık ilişki iddiası kanlı bitti: Aynı aileden 7 şüpheli gözaltında
Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü: Kocasını ilaçla bayıltıp, gölete sürüklemişler!
Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü: Kocasını ilaçla bayıltıp, gölete sürüklemişler!
Kar yağışına veda ediyoruz... Şimdi de kuvvetli yağmurlar geliyor!
Kar yağışına veda ediyoruz... Şimdi de kuvvetli yağmurlar geliyor!
Kısmetse Olur'un olaylı isminin değişimi olay oldu, gören tanıyamadı!
Kısmetse Olur'un olaylı isminin değişimi olay oldu, gören tanıyamadı!
Yeni görünümüyle şoke eden ünlü oyuncu yüzündeki tepki çeken değişikliğin nedenini açıkladı
Yeni görünümüyle şoke eden ünlü oyuncu yüzündeki tepki çeken değişikliğin nedenini açıkladı
Sahilde korkunç olay: Oltayı çekince dehşete kapıldılar!
Sahilde korkunç olay: Oltayı çekince dehşete kapıldılar!
11 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip aydınlattı!
11 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip aydınlattı!
Etiketler Batman fren akaryakıt tankeri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rakı masasında sela okutan isim MHP'den ihraç edildi Rakı masasında sela okutan isim MHP'den ihraç edildi ''Tutuklanarak cezaevine konuldu'' denilen ünlü manken Belgrad Ormanı'ndan çıktı! ''Tutuklanarak cezaevine konuldu'' denilen ünlü manken Belgrad Ormanı'ndan çıktı! Acil donör aranan ünlü sanatçıdan bir kötü haber daha geldi Acil donör aranan ünlü sanatçıdan bir kötü haber daha geldi Yeni görünümüyle şoke eden ünlü oyuncu yüzündeki tepki çeken değişikliğin nedenini açıkladı Yeni görünümüyle şoke eden ünlü oyuncu yüzündeki tepki çeken değişikliğin nedenini açıkladı Filenin Sultanı Vargas'a yaptığı hareket tepki çekmişti... İlk açıklama Vargas'tan geldi Filenin Sultanı Vargas'a yaptığı hareket tepki çekmişti... İlk açıklama Vargas'tan geldi Kar yağışına veda ediyoruz... Şimdi de kuvvetli yağmurlar geliyor! Kar yağışına veda ediyoruz... Şimdi de kuvvetli yağmurlar geliyor! Kış gelip geçti sanmayın... Asıl kara kış şimdi geliyor! Hava buz kesecek, kar fırtınası yolda! Kış gelip geçti sanmayın... Asıl kara kış şimdi geliyor! Hava buz kesecek, kar fırtınası yolda! Bu da ''kız babası'' dehşeti! Kızının erkek arkadaşını vurup, mahalleye kurşun yağdırdı! Bu da ''kız babası'' dehşeti! Kızının erkek arkadaşını vurup, mahalleye kurşun yağdırdı! Bu sefer zanlı erkek değil, kadın! Katil zanlısı eşi çıktı: İçkisine ilaç atıp, gölete sürüklemiş... Bu sefer zanlı erkek değil, kadın! Katil zanlısı eşi çıktı: İçkisine ilaç atıp, gölete sürüklemiş... Çocuklarının karnesini almaya giden tam 42 veli hayatlarının şokunu yaşadı! Çocuklarının karnesini almaya giden tam 42 veli hayatlarının şokunu yaşadı!
Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği TV8'de yayınlanamaz dediği Survivor cezası belli oldu Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği TV8'de yayınlanamaz dediği Survivor cezası belli oldu İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin: 10 bin TL tahmini için tarih verdi İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin: 10 bin TL tahmini için tarih verdi Şiddet ve estetik mağduru Danla Bilic 6'ncı kez popo estetiği için ameliyat olacak! Şiddet ve estetik mağduru Danla Bilic 6'ncı kez popo estetiği için ameliyat olacak! Kısmetse Olur'un olaylı isminin değişimi olay oldu, gören tanıyamadı! Kısmetse Olur'un olaylı isminin değişimi olay oldu, gören tanıyamadı! Düşman çatlatan aşk ilanı... Güzel oyuncu ile genç yarış pilotu aşklarını böyle ilan etti! Düşman çatlatan aşk ilanı... Güzel oyuncu ile genç yarış pilotu aşklarını böyle ilan etti! Okul servisi kamyonla çarpıştı: 14 öğrenci hayatını kaybetti Okul servisi kamyonla çarpıştı: 14 öğrenci hayatını kaybetti Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından sonra dev bir zam geliyor! Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından sonra dev bir zam geliyor! Antalya'da amatör balıkçılar oltalarına takılan şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı Antalya'da amatör balıkçılar oltalarına takılan şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı SGK erken emeklilik listesini güncelledi: 4 meslek grubu daha listede! SGK erken emeklilik listesini güncelledi: 4 meslek grubu daha listede! Okul yolundaki ''çakarlı'' araç bakın kime ait çıktı... Okul yolundaki ''çakarlı'' araç bakın kime ait çıktı...