Freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hakkari'de yolda yürüyen bir kişi freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakkari'de freni boşalan kamyonet önce köprünün korkuluklarına, ardından da elektrik direğine çarptı. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi kamyonetin altından kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Karşıyaka Mahalle yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin, iddiaya göre, şehir merkezi istikametine ilerlerken freni boşaldı. Kamyonet rampa aşağı ilerleyip önce Katramas Köprüsü'nün korkuluklarına, daha sonra ise elektrik direğine çarptı. O sırada yolda yürüyen bir kişi de kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Elektrik direğinde meydana gelen hasar nedeniyle mahalle enerjisiz kalırken, kamyonet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

DHA