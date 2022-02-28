  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Freni boşalan metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Freni boşalan metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Freni boşalan metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Esenyurt Haramidere'de frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde giden metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu. 

DHA

Etiketler esenyurt haramidere metrobüs kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yakalanan Rus askerlerinden şoke eden itiraf
Son anket açıklandı; AK Parti kritik sınırın altına indi
Survivor All Star'da eleme adayı da, sürgün adasına giden isim de belli oldu
Benzin ve motorin zamlarına doyamayanlara müjde(!)
Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart!
Piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tüyo verdi! Bunu yapan kazanır
Ukrayna'nın işgaline katılan Çeçenistan'ın lideri Kadirov: ''Şok olduk''
Rekor zammın köpüğü alınacak! Motorin ve benzine indirim geliyor
Tansu Çiller ağzındaki baklayı çıkardı: ''Merkez sağda yeni oluşum lazım''
Rusya'nın 5 km'lik ''ölüm konvoyu'' böyle görüntülendi