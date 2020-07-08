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  4. 08 Temmuz 2020 22:18

Freni boşalan TIR lokantaya girdi! O anlar saniye saniye kamerada

Tunceli’de freni boşalan TIR, lokantaya girdi. Duruma çok şaşıran müşteriler aniden kaçışmaya başladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Tunceli’de freni boşalan tır, bir lokantaya girdi. Son anda müşterilerin kaçarak kurtulma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Tunceli Erzincan yolunda Pülümür ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Park halindeki Üzeyir G. yönetimindeki 27 ABH 547 plakalı hayvan yüklü tırın, freni bir anda boşaldı. Freni boşalan tır, sürücüsünün yetişmeye çalışmasına rağmen karşısında bulunan lokantaya girdiği sırada dışarda masada oturanlardan biri çocuk 3 kişi saniyelerle tırın altında kalmaktan kurtuldu, diğer müşteriler de kaçıştı.

Maddi hasar meydana gelen kaza da, sürücünün mücadelesi ve dışarda oturan çocuğu yanındaki yakınının saniyeler içinde kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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