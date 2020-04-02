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  4. 02 Nisan 2020 15:49

Freni boşalan TIR, ortalığı savaş alanına çevirdi! Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptıkan sonra durdu. Kazada 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Freni boşalan TIR, ortalığı savaş alanına çevirdi! Çok sayıda yaralı var
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR'ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

TIR, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.



DHA

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