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  4. 27 Ağustos 2020 18:00

Freni patlayan kamyondan atladı, hayatını kaybetti

Antalya'nın Akseki ilçesinde freni patlayan kamyondan atlayarak kurtulmaya çalışan şoför, arkadan gelen iki aracın altında kalarak can verdi.

Freni patlayan kamyondan atladı, hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa İpek’in kullandığı domates yüklü kamyonun, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde freni patladı. Bu sırada kamyonda yolcu olarak bulunan Zafer Coşkun kamyondan atlayarak kurtulmaya çalıştı. Yola düşen Coşkun'un üzerinden iddiaya göre arkadan gelen kamyonet ve ticari araç geçti. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Kayalıklara çarptıktan sonra devrilen kamyonun sürücüsü Mustafa İpek ise yaralı olarak kamyondan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili kamyonet ve ticari araç şoförü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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