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FSM Köprüsü'nde hareketli dakikalar

FSM Köprüsü'nde hareketli dakikalar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan şahıs uzun süren çabaların ardından yakınları tarafından ikna edildi.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, saat 12.30 sıralarında taksiye binerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine geldi.

O sırada taksiden inen şahıs, bilinmeyen bir nedenle köprünün dış korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar ise durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. Boğaz evresinde ve köprü üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayı öğrenen yakınları köprüye gelerek şahsı, çıktığı yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı. Şahıs uzun süren çabaların ardından yakınları tarafından güçlükle ikna edilerek kurtarıldı.

İHA

Etiketler fatih sultan mehmet fsm köprüsü intihar girişimi
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