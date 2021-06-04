FSM Köprüsü'nde yangın paniği! Trafik durma noktasına geldi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilde yangın çıktı. Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstü, Edirne istikametinde bir otomobilde yangın çıktı.
Alev alev yanan otomobile müdahale için itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
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