  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. FSM Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Trafik durma noktasına geldi

FSM Köprüsü'nde yangın paniği! Trafik durma noktasına geldi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilde yangın çıktı. Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstü, Edirne istikametinde bir otomobilde yangın çıktı.

Alev alev yanan otomobile müdahale için itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Etiketler fatih sultan mehmet köprüsü yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Birileri ''müjde'' diyecek kanmayın: Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak?
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten yeni anayasa çıkışı: Son derece sakıncalı
İşte Erdoğan'ın 2023'te aday olarak karşısında görmek istediği 2 isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi belli oldu
Canlı yayında olay açıklama: Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim
İşte en çok petrol üretimi yapan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Futbolda şike kumpası davasında karar çıktı
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı: ''Kendini mehdi olarak görüyor''
Salgının yeni merkezinde koronavirüse karşı ilginç yöntem
Son seçim anketi açıklandı; AK Parti'de de, MHP'de de deprem yaratacak sonuç!